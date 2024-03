Incêndio intencional destrói residência abandonada utilizada para consumo de drogas em Canela

Um incêndio assolou uma pequena residência de madeira na manhã deste sábado, dia 2 de março, na esquina entre a rua Fernando Spall e a Silvio Hoffmann, na Vila Boeira, em Canela. A propriedade, que estava abandonada, servia como ponto de encontro para consumo de drogas.

Testemunhas relataram que um homem foi avistado deixando o local no momento do sinistro. Imagens de câmeras de segurança mostram claramente que o indivíduo deliberadamente iniciou o fogo na casa de madeira, onde um casal frequentemente era visto consumindo drogas e estava no local.

Apesar dos esforços dos bombeiros, a residência foi completamente consumida pelas chamas, resultando apenas em danos materiais. Felizmente, não há relatos de feridos. As autoridades estão investigando o incidente para determinar a causa exata do incêndio e identificar o responsável pelo ato criminoso.