EDITAL Nº 03/2024 – CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Canela, em exercício, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais, e atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, torna público a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 07 de março de 2024, com início às 18 horas, qual será realizada no Plenário Cyro Soares Sander, para APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO NOVO PLANO DIRETOR DE CANELA.