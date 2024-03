1.5 Energia do Dinheiro: A lei da atração e da abundância

Caro leitor, existe um conhecimento que está disponível há centenas de anos sobre as leis que regem este universo, e a ciência hoje já explica isso. Muitos as conhecem, mas poucos as utilizam. E uma das leis principais é a lei da atração, que diz que tudo é energia, e uma frequência atrai outra frequência semelhante.

Primeiramente, a lei da atração não tem nenhuma relação com religião. Não há adoração e nem oração específica. Ela é um estilo de vida, onde acreditamos que tudo aquilo que desejamos pode se realizar. De acordo com a lei da atração, nós precisamos “soltar” o nosso desejo para o universo e acreditar verdadeiramente que vai acontecer. E, ainda, durante todo esse processo, devemos “vibrar” de uma maneira positiva. O dinheiro gera muitas crenças limitantes, pois pensamos na falta dele, falamos sobre a preocupação e nos queixamos de não ter o suficiente. Também julgamos aqueles que têm mais dinheiro do que nós.

Para se conectar a energia do dinheiro é preciso saber qual sua relação com ele, isso já falamos um pouquinho no dinheiro emocional. Frases como: ele é sujo, não traz felicidade, dinheiro não é tudo, as coisas sempre são muito difíceis na minha vida etc. Quando alguém se refere ao que tem como “dinheirinho”, já está em jogo a energia do pouco, ou seja, da escassez. Todas as palavras que emanamos têm muito poder, por isso, cuidado com o que você fala!

Também temos a lei da abundância financeira que é bem ampla, vamos ficar com a parte de estender recursos para outras pessoas “doação”, porque você tem o que precisa. “É dando que se recebe” – não há nada mais verdadeiro que isso. É a lei do retorno!

E como escassez ou abundância são hábitos, podemos nos condicionar a ser cada vez mais prósperos e abundante, por isso, se você quiser ter mais abundância, é importante falar e pensar palavras de abundância. Pois, as palavras que usamos criam as emoções que sentimos. E nossas emoções afetam nosso comportamento, que por sua vez cria nossa realidade.

Mas como ativar a energia do dinheiro? Em primeiro lugar para se conectar a uma energia, seja ela qual for, é preciso mentalizar, acessar sua consciência para atrair aquilo que se pretende. O mesmo acontece, por exemplo, quando pensamos muito em alguém e somos surpreendidos com um telefonema e essa mesma atração pode acontecer com o dinheiro.

Podemos afirmar que a mesma maneira como você se relaciona com o dinheiro é como você se relaciona com tudo na vida. Assim, a energia do dinheiro é um assunto que pode ser abordado desde cedo com nossas crianças e que vão ajuda-las a se desenvolver com mais autoconfiança e determinação. Lógico que o objetivo não é ensinar que as coisas são fáceis ou que virão sem nenhum esforço, mas dizer que aquilo que deseja verdadeiramente e atrai positivamente encontrará um jeito de chegar até você.