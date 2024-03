A luta diária das famílias com crianças autistas em Canela e Gramado

Em um mundo que muitas vezes se movimenta rápido demais, é essencial reservar espaço para compreender e abordar questões que afetam a vida de milhões de pessoas. O autismo é um desses aspectos, cuja negligência social diante dessa neurodivergência afeta a luta diária de pessoas com espectro autista e suas famílias.

Ao longo dos anos, o autismo foi estudado e hoje as análises são feitas com muito mais facilidade e precisão devido ao maior acesso da população aos serviços de diagnóstico e a formação de profissionais capazes de detectar o transtorno. Isso possibilitou uma ampliação nas descobertas, visto que em 2000, a proporção de nascimentos com crianças autistas era de uma a cada 160. Em 2014, essa proporção diminuiu para uma a cada 68. Agora, em 2024, esse número reduziu ainda mais, com uma criança autista nascendo a cada 36 nascimentos. Essa tendência sugere um aumento significativo no reconhecimento e diagnóstico do autismo, ressaltando a importância de compreender e apoiar indivíduos no espectro autista em nossa sociedade.

Na região, temos a Ama Associação dos Pais e Amigos do Autista de Canela e Gramado, onde o presidente Elizandro Viana manifesta a necessidade de atendimentos às famílias com as crianças neurodivergentes que aqui vivem.

A Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, felizmente abriu um espaço a Elizandro para fazer encontros com as famílias de crianças com autismo e trazer palestrantes de diversas aérea para debater sobre o assunto.

Ainda sim, a associação, uma entidade sem fins lucrativos onde todos da diretoria são voluntários e pais de crianças autistas, vivencia diversas dificuldades. O presidente ressalta que foi necessário pagar o alvará de funcionamento, uma vez que a prefeitura não isentou o valor.

Também foi cobrado dos 11 vereadores e do prefeito de Canela a criação de um centro de atendimento para crianças autistas na cidade. Localidades como Pelotas, Porto Alegre e Farroupilha já possuem esse serviço. O desejo da Associação é que o centro atendimento possua fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Essas terapias desempenham papéis complementares essenciais no desenvolvimento e no bem-estar dessas crianças, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e para aspectos como comunicação, linguagem, integração sensorial e autonomia.

Conforme Elizandro, também há a necessidade de atendimento fisioterapêutico, psicológico e neuropediátrico para acompanhar a evolução delas.

A solicitação foi realizada em maio de 2023, quando foi aberto um um expediente no ministério público com promotor de Canela. Houveram reuniões com a Secretaria da Saúde da época, Secretaria de Educação e Assistência Social. A prefeitura, por sua vez, pediu 60 dias para dar uma resposta. Todavia, até o momento a solicitação não foi atendida.

A Ama Associação dos Pais e Amigos do Autista de Canela e Gramado segue aguardando a realização do centro atendimento e buscando a melhora na vida de pessoas com autismo e seus familiares.