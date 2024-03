Abertas as inscrições para o projeto “Um Milhão de Araucárias”

Poder público vai pagar aos produtores que plantarem a espécie

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de São Francisco de Paula lançou nesta segunda-feira (04), o edital de habilitação para participação do Projeto Um Milhão de Araucárias, que vai pagar um valor anual para aqueles que plantarem a espécie que está em perigo crítico de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).



A inscrição para participação no Projeto Um Milhão de Araucárias deverá ser realizada por meio da Manifestação de Interesse (em anexo neste link) acompanhada da documentação indicada no edital e protocolada da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade até o dia 15 de abril.

A araucária

Na região dos Campos de Cima da Serra a araucária é responsável pelo contorno mais característico no horizonte. A paisagem típica, conversa com os bosques desta árvore que é considerada uma das mais antigas espécies vegetais existentes na Terra, datando 200 milhões de anos. O pinhão, semente da araucária, também possui uma grande relevância cultural como insumo gastronômico em toda a região. Por isso, botar em prática um projeto para preservar e ampliar a área coberta com araucárias é tão importante para a preservação deste banco genético vegetal e para a proteção da cultura local que permeia a espécie.



Subsídio

Parte importante da iniciativa é o subsídio anual regulamentado através de lei, que pagará durante 10 anos, por unidade da espécie plantada. Os produtores também receberão auxilio na certificação de agroflorestas e de florestas plantadas que viabilizará a exploração econômica de parte dessas árvores, com a colheita do pinhão e inclusive uso da madeira, reintegrando a espécie em um ciclo econômico e ainda assim sustentável.

A Lei 3764/2022, aprovada pela Câmara de Vereadores em 2022 e regulamentada pelo decreto 2375/2023, estabelece o pagamento anual de 7 reais e 40 centavos por muda de araucária plantada, conforme o VRM 2024. Além disso, os moradores locais receberão assistência na certificação para viabilizar a exploração econômica de algumas dessas árvores, permitindo a colheita de pinhões e o uso da madeira, reintegrando a espécie em um ciclo econômico sustentável.

*VRM 2024 = R$ 328,22



É o conceito “conservar pelo uso” que é defendido pelo pesquisador Ivar Wendling, da Embrapa Florestas. “Mesmo com árvores sendo cortadas para usar a madeira, por exemplo, o interesse pela espécie pode crescer tanto que, em pouco tempo, a espécie provavelmente não vai mais estar ameaçada de extinção”, acredita Wendling.