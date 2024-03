Brigada Militar prende homem com R$ 2.240,00 oriundos do tráfico de drogas em Taquara

Na manhã desta segunda-feira (04/03), durante operações de patrulhamento urbano, a Brigada Militar de Taquara realizou a prisão de um indivíduo por associação ao tráfico de entorpecentes.

O incidente ocorreu por volta das 9h, na rua Reinoldo Jaeger, no bairro Eldorado, após a Brigada Militar receber informações sobre um indivíduo que, em posse de uma motocicleta, estaria prestes a coletar dinheiro proveniente do comércio ilícito de drogas na região. Com base nessas informações, as autoridades procederam com a abordagem ao suspeito, que portava uma quantia de R$ 2.240,00 em espécie, além de um aparelho celular.

Após a apreensão da motocicleta, do celular e do montante em dinheiro, o indivíduo identificado pelas iniciais L.K.P., de 26 anos, foi detido e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento de Taquara, onde ficou à disposição das autoridades policiais para os procedimentos legais.