Caça aos ovos com entrada gratuita para crianças é atração no Mundo a Vapor

O Parque Mundo a Vapor em Canela (RS) terá caça aos ovos em todos os finais de semana do mês de março, em parceria com a Waiss. A tradicional brincadeira de Páscoa acontecerá aos sábados e domingos, até o dia 30/03, em dois horários, às 11h e às 15h. O evento é gratuito e podem participar crianças de 5 a 13 anos de idade.

A inscrição é por ordem de chegada e limitada a 50 participantes por dia. A caça aos ovos acontecerá dentro do parque e cada participante poderá ganhar até 2 ovos Waiss de 175g, menores de 5 anos poderão ganhar o ovo de Páscoa em uma dinâmica realizada no Espaço Kids.

Além disso, nos dias 16 e 23 de março, às 14h, será realizada uma caça aos ovos aberta ao público na Estação Campos de Canella. Para participar, as crianças terão que se inscrever por ordem de chegada na loja do Mundo a Vapor localizada no vagão. Também será limitada até 50 crianças por dia, de 5 a 13 anos.

Sobre o parque:

Inaugurado em 1991, o Mundo a Vapor proporciona aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. O parque foi fundado pelos Irmãos Urbani, que herdaram do pai a paixão por máquinas a vapor. No local é feito uma volta ao mundo, contada através das invenções dos fundadores, que são únicas. Além disso, há cenários instagramáveis, diversão garantida com o passeio de trem, foto antiga, espaço kids, café e outras atrações. A famosa fachada do parque, que será revitalizada, representa um acidente real que ocorreu no dia 22 de outubro de 1895, em Paris, quando uma locomotiva atravessou o saguão da estação ferroviária de Montparnasse, transpôs a sacada e despencou de uma altura de dez metros. Hoje a fachada é uma das imagens mais conhecidas pelos turistas na Serra Gaúcha, e será mantida nesta revitalização.