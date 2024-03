Canela destaca-se na Convenção Nacional da CVC com participação de mais de 1,5 mil profissionais do turismo

Durante a Convenção Nacional da CVC, realizada de 1º a 4 de março no Serra Park – Centro de Feiras e Eventos, em Gramado, os atrativos de Canela foram apresentados para um público superior a 1,5 mil profissionais do turismo, incluindo lojistas, franqueados, diretores de vendas, gerentes e executivos da CVC Operadora.

O evento foi estrategicamente importante para a promoção de Canela e região, pois reuniu os principais vendedores de destinos nacionais e internacionais do país. A Secretaria de Turismo de Canela participou ativamente do evento, compartilhando um estande com as cidades de Gramado, Caxias do Sul e Porto Alegre.

Destacando a relevância do encontro, o governador do estado, Eduardo Leite, marcou presença no sábado (2/3), ressaltando que esta foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul sediou a convenção, fruto de uma mobilização conjunta entre o governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, e as prefeituras de Canela, Gramado, Caxias do Sul e Porto Alegre, visando impulsionar a atividade turística regional.

Durante sua participação, o governador percorreu os estandes, dialogou com os expositores e dirigiu-se a uma plateia composta por profissionais do setor.

Assinatura de termo de cooperação impulsiona o turismo em Canela

O sábado (02/03) foi marcado por um momento histórico para o turismo de Canela com a assinatura de um termo de cooperação entre o governo estadual e municipal, durante a Convenção da CVC em Gramado.

Junto com o governador Eduardo Leite, o secretário municipal do Turismo, Gilmar Ferreira, e o secretário estadual da pasta, Luiz Fernando Rodrigues Jr., firmaram o acordo que também envolveu as cidades de Gramado, Caxias do Sul e Porto Alegre.

Este acordo representa a maior iniciativa até o momento no âmbito do marketing turístico da cidade, alinhando um movimento conjunto de promoção turística com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas na região.