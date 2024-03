Chocoland prepara programação de Páscoa com atrações para toda a família 

Hotel temático contará com atividades para hóspedes e público local

O clima de Páscoa já começa a se formar no Chocoland Hotel Gramado. O castelo prepara uma ampla programação que inicia nesta quinta-feira, 7 de março, e segue até 31 de março, contemplando atrações para crianças, adultos e para os momentos em família. Localizado na Capital Nacional do Chocolate Artesanal – Gramado -, o primeiro hotel inteiramente temático do chocolate no Brasil se destaca ainda mais nesta data.

PARA CRIANÇAS

Diariamente, as crianças hospedadas no hotel poderão participar da Oficina Criativa de Páscoa. Acompanhados por recreacionista, os pequenos terão diversas atividades lúdicas. No dia 31/03 – Domingo de Páscoa -, acontecerá a tradicional Caça aos Ovos, momento em que as crianças serão convidadas a encontrar os presentes deixados pelo Coelho da Páscoa.

PARA FAMÍLIA

Além da ambientação alusiva ao chocolate que está presente em todo o hotel, uma decoração especial de Páscoa chamada Casa dos Pingols de Chocolate será o cenário perfeito para lindas selfies e fotos em família. Diariamente, também ocorrerá o Pocket Show Especial de Páscoa com os personagens do storytelling, Theo – o Alquimista Chocolateiro e os Pingols de Chocolate.

Outro momento de alegria em família será durante a Oficina Decore seu Ovo de Páscoa, que será realizada no Atelier do Alquimista, quando a família poderá escolher na Chocostore as casquinhas de ovos de chocolate para personalizar, sendo orientadas pelo chef chocolatier (atividade mediante agendamento na recepção do hotel e condicionada à compra dos ovos na Chocostore).

No sábado, dia 30/03, o café da manhã terá como atração principal o Concerto de Páscoa da Orquestra Jovem de Gramado, em um momento muito especial de celebração em família. Ainda no sábado, será realizado o Jantar de Páscoa em 4 Passos, que será conduzido pelo chef Manoel Oliveira. Com menu exclusivo e temático, o jantar também será aberto a pessoas interessadas em viver esta experiência mesmo não estando hospedadas no hotel (mediante compra antecipada).

E encerrando a programação, no Domingo de Páscoa, 31/03, os hóspedes poderão desfrutar do Café Especial Páscoa dos Sonhos.

PARA ADULTOS

Nos dias 22/03 e 30/03, às 18 horas, será realizado um Talk sobre Cacau e Chocolate que será ministrado pela especialista em chocolate Juliana Ustra na Chocostore do hotel (atividade gratuita e aberta ao público). No dia 27/03, às 19 horas, será realizada a Degustação Comentada sobre “Chocolate de Origem Brasileiro”, também ministrada por Juliana Ustra e terá 1 hora de duração (esta atividade será paga e aberta ao público mediante compra antecipada).

Além disso, de quintas a domingos, das 19h às 21h, acontecerá o Happy Hour com Degustação de Drinks com Cacau e Chocolate no Rooftop do Chocoland, aberto aos hóspedes e ao público. Cada pessoa será recebida com um drink de cortesia.

RESERVAS

“Aqui no Chocoland nós estimulamos a realização de sonhos. Esta é a nossa primeira Páscoa, estamos empenhados em preparar uma programação repleta de atividades para crianças e adultos estimulando os momentos em família, pois afinal, são essas memórias afetivas que tornam tudo mais especial”, destaca a diretora do Chocoland Hotel Gramado, Daniela Gallassini. Interessados em adquirir as atrações pagas podem consultar disponibilidade através do whatsApp (54) 2108-4114.

SOBRE O CHOCOLANDO Chocoland está localizado em área nobre de Gramado, na Avenida Borges de Medeiros, 4877. O empreendimento tem 7 mil metros quadrados de área construída, contemplando, além das suítes, diversos espaços de experiências e convivência voltados ao entretenimento, gastronomia, saúde, bem-estar e eventos. Reservas pelo site www.chocoland.com.br.