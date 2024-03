Patram de Canela realiza resgate de papagaio Charão

No dia 4 de março de 2024, membros da Polícia Militar do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela protagonizaram um notável ato de resgate ao salvar um papagaio charão.

Encontrado em situação precária em uma via pública, o exemplar foi prontamente socorrido pelos policiais, que o encaminharam para atendimento médico veterinário na SEMA, a fim de receber os cuidados necessários. O resgate demonstra o compromisso das autoridades locais com a preservação da fauna e a proteção das espécies em situação vulnerável.





