A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, anuncia a disponibilidade do resultado da Etapa Diagnóstico do processo de elaboração do novo Plano Diretor do Município. Esta iniciativa é conduzida em parceria com a Fundação Luiz Englert, sob a orientação do professor Benamy Turkienicz.

No link https://canela.rs.gov.br/cidade/governo/meioambiente/, os interessados poderão acessar o plano de trabalho, a base de dados e o diagnóstico completo.