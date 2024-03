2ª edição do Fundo de Desenvolvimento Social do Sicoob MaxiCrédito está com inscrições abertas 

Prazo vai de 1º de março a 19 de abril. Em 2024, Cooperativa destinará R$ 3 milhões para projetos sociais de interesse coletivo, um aumento de 20% em relação a 2023

Já está aberto o prazo para inscrições de projetos na 2ª edição do Fundo de Desenvolvimento Social do Sicoob MaxiCrédito. O período vai de 1º de março a 19 de abril de 2024, exclusivamente através do site fundosocial.maxicredito.coop.br. Podem participar entidades sociais que atuam na região de abrangência do Sicoob MaxiCrédito em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Em 2024, o valor a ser destinado para ações sociais de interesse coletivo supera os R$ 3 milhões, um acrescimento de 20% em relação ao ano de 2023.

“Ficamos muito felizes com a procura e alcance que tivemos na primeira edição, e neste ano temos uma expectativa ainda maior. Nosso desejo é, por meio do Fundo Social, potencializar o impacto positivo que a parceria entre a Cooperativa e entidades sociais promovem diariamente em benefício das comunidades”, destaca o Superintendente de Relações Institucionais da Cooperativa, Fernando Rebellato.

Inscrições e regulamento



Nesta edição, serão contemplados projetos com atuação nos seguintes eixos: Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Empreendedorismo Social, Assistência Social ou Responsabilidade Ambiental e Climática. O valor máximo destinado aos projetos aprovados será de R$ 15 mil, conforme solicitação e também análise do comitê de avaliação.

Entidades interessadas devem inscrever seus projetos exclusivamente no site do Fundo de Desenvolvimento Social (fundosocial.maxicredito.coop.br), onde estão disponíveis o edital e regulamento da edição de 2024.

Os projetos serão analisados por um Comitê de Avaliação dos Projetos e a divulgação dos aprovados está prevista para o fim do mês de maio, conforme cronograma estipulado em edital.

“É fundamental que as entidades leiam atentamente o edital e o regulamento para terem ciência dos critérios e exigências que tornam a instituição apta, ou não, a participar do Fundo Social”, reforça Rebellato.

Em caso de dúvidas, a entidade pode contatar a Cooperativa por meio do e-mail: fundosocial@maxicredito.coop.br ou whatsapp: 49 99809-0265.

280 projetos beneficiados em 2023



Aprovado em 2022 e com sua 1ª edição realizada em 2023, o Fundo de Desenvolvimento Social do Sicoob MaxiCrédito prevê a destinação de 1,5% do resultado da cooperativa para ações sociais de interesse coletivo, nas regiões onde a Cooperativa atua. No primeiro ano, o valor repassado foi de R$ 2,5 milhões, que beneficiou 280 projetos sociais em mais de 60 cidades de SC e RS, impactando na vida de 380 mil pessoas.

“Nosso papel enquanto cooperativa é contribuir com o desenvolvimento de pessoas e comunidades. E esse propósito é materializado diariamente na atuação das nossas agências, na parceria com as comunidades e nas ações de educação e voluntariado. E o Fundo Social vem para somar, de forma permanente e prevista no estatuto da Cooperativa”, destaca o vice-presidente do Sicoob MaxiCrédito, Ari José Roman.

“Importante destacar que todas as ações que a cooperativa faz são possíveis devido à confiança e parceria dos nossos associados, que utilizam nossos produtos e serviços todos os dias. Quanto mais forte esse vínculo, mais forte a transformação que conseguimos promover junto às regiões”, finaliza.

Juntos transformamos comunidades



Conheça as histórias de alguns projetos contemplados na 1ª edição do Fundo de Desenvolvimento Social acessando o Youtube do Sicoob MaxiCrédito: www.youtube.com/@SicoobMaxiCredito.