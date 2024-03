38º Natal Luz foi o motivo principal para 97,6% do público entrevistado em pesquisa de satisfação virem à Gramado

A pesquisa de satisfação e de perfil de público que avaliou o 38º Natal Luz Gramado apresentou números satisfatórios e também identificou pontos que podem ser melhorados pela organização do evento. “A pesquisa de satisfação e do perfil do público é essencial para compreendermos e poder atender melhor as expectativas dos visitantes. Com base nos resultados, implementamos ações concretas para melhorar continuamente a experiência”, conta Rosa Helena Pereira Volk, presidente da Gramadotur. A força do evento perante o público a nível nacional e internacional é indiscutível.

A pesquisa foi realizada pela empresa licitada KS Consultoria e aconteceu nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Foram 2.004 entrevistas aplicadas com o público que estava visitando o município e também os espetáculos, sendo estes pagos e não pagos. As entrevistas aplicadas foram todas presenciais.

Um dado importante foi que 82,1% dos entrevistados estiveram pela primeira vez em Gramado, e para 97,6% das pessoas o Natal Luz foi o motivo principal para virem à cidade.

Cerca de 88,5% dos entrevistados nunca estiveram em edições anteriores do Natal Luz, e um dado importante: 99,9% recomendariam as atrações do evento.

Segundo Rosa Helena, “avaliar o nível de satisfação do nosso público em relação aos eventos e serviços que oferecemos, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria, é extremamente importante”, disse. Para a dirigente da Autarquia que promove o Natal Luz, a pesquisa vai auxiliar a Gramadotur a melhorar ainda mais o maior evento natalino do Brasil, “o que orgulha a cidade de Gramado”, relatou Rosa.

Outros números pesquisados:

61,78% do público teve a indicação de amigos e parentes.

63,8% adquiriram os ingressos através do site do Natal Luz.

34,2% dos entrevistados agradou tudo no evento.

99,9% recomendaria os eventos do Natal Luz.

A equipe de pesquisadores esteve presente realizando as entrevistas em todos os espetáculos pagos do Natal Luz, e nas atrações e eventos que aconteceram na Rua Coberta e Vila de Natal, e no Expogramado, Rua Torta e Largo da Igreja São Pedro.

O 39º Natal Luz de Gramado que acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 é uma promoção da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.