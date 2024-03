Apresentada a Super Copa Gramado de Futsal

Evento inicia segunda e reúne grandes equipes do Futsal nacional em Gramado

A SER Gramado, entidade promotora da Super Copa Gramado de Futsal, e a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Gramado apresentaram nesta quarta-feira (06) no auditório do Centro de Cultura de Gramado toda estrutura e formato de realização do evento que inicia na próxima segunda-feira, dia 11 de março até o dia 16 de março. A apresentação teve a presença do Prefeito de Gramado, Nestor Tissot, do presidente da SER Gramado, Jadir Schwingel, do Secretário de Esportes de Gramado, Lucas Roldo, do Presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier, e do Presidente da Nedel Bolas Profissionais, Astor Staudt.

O Secretário Lucas Roldo destacou o empenho de todos para a realização dos eventos esportivos em Gramado e esta terceira edição da Super Copa. “Temos uma estrutura para o esporte muito boa, e este é um dos principais eventos esportivos que a cidade sedia”, disse ele. Lucas fez questão de enfatizar turismo esportivo e o evento, “um exemplo para todo o País”, concluiu.

Já o Presidente da Nedel, Astor Staudt, um dos patrocinadores do evento, mostrou alegria da sua empresa estar junto mais uma vez nesta competição. “É um prazer enorme estarmos juntos em Gramado, e felizes mais ainda por estarmos lançando neste evento uma bola ecológica”, disse Astor que produziu estas bolas exclusivas para a competição. Falando pelos patrocinadores, o diretor da Rede Sky de Hotéis, Hilário Krauspenhar, estava feliz em apoiar mais este grande evento. “Todos ganham com isso, somos parceiros de Gramado”, destacou.

Nelson Bavier, Presidente da Liga Gaúcha de Futsal, entidade que irá cuidar também da parte técnica do evento, traz o apoio oficial à competição. “Gramado é destaque como referência em sediar grandes eventos e estamos proporcionando todo suporte técnico, podem contar conosco”, disse o dirigente.

Jadir Schwingel, Presidente da SER Gramado, anfitrião do evento, relatou que muitas equipes querem estar na Super Copa. “Isto mostra que estamos no caminho certo, e só tenho a agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores, e a todos os parceiros que estão junto conosco, é um desafio grande, o esporte engrandece as pessoas, e é um desafio a cada ano”, disse Jadir. “Abrimos o Futsal no Brasil com uma grande competição em Gramado”, finalizou.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, fez questão de destacar o apoio que a Administração Municipal faz em Gramado na área do esporte. “São mais de 4 mil crianças atendidas em contra turno escolar em nossos projetos sociais, vamos deixar um legado no esporte e na educação”, destacou. Nestor citou ainda que Gramado está inserindo o esporte no cenário turístico nacional. “Criamos estruturas muito boas, nossa alma é empreender, e trabalhamos desta forma”, disse o prefeito.

O secretário da SER Gramado, Djonathan Schwingel, apresentou o formato do evento, as equipes e tabela dos jogos que terá nos dias 11, 12 e 13 de março, a fase classificatória, e na sexta dia 15, os dois jogos semifinais, e no sábado, dia 16, a grande final.

Este ano a organização do evento presta uma homenagem ao empresário Clovis Tramontina que esteve presente no lançamento. O troféu do campeão leva o nome de “Taça Clovis Tramontina”, uma justa homenagem a quem prestigia e respira Futsal a cerca de 48 anos. “Estou emocionado com a homenagem”, disse Clovis.

As equipes estão divididas em duas chaves.

CHAVE A:

– JEC Krona de Joinville – SC.

– ACBF de Carlos Barbosa – RS.

– Minas Tênis Clube Futsal de Belo Horizonte – MG.

– Campo Mourão de Campo Mourão – PR.

CHAVE B:

– Atlântico de Erechim – RS.

– Assoeva de Venâncio Aires – RS.

– Praia Clube de Uberlândia – MG.

– Santo André/Intelli de Santo André – SP.

Na fase classificatória os jogos iniciam na segunda-feira, dia 11 de março.

1ª RODADA

Segunda-feira, dia 11 de março.

14 horas – JEC Krona x Campo Mourão

16 horas – Atlântico x Santo André/Intelli

19 horas – ACBF x Minas Tênis Clube

21 horas – Praia Clube x ASSOEVA

2ª RODADA

Terça-feira, dia 12 de março.

14 horas – Campo Mourão x Minas Tênis Clube

16 horas – JEC Krona x ACBF

19 horas – Praia Clube x Santo André/Intelli

21 horas – Atlântico x ASSOEVA

3ª RODADA

Quarta-feira, dia 13 de março.

14 horas – Santo André/Intelli x ASSOEVA

16 horas – Atlântico x Praia Clube

19 horas – ACBF x Campo Mourão

21 horas – JEC Krona x Minas Tênis Clube

FASE SEMI FINAL – Dia 15 de março – sexta-feira.

19 horas – 1º colocado do GRUPO A X 2º colocado do GRUPO B

21 horas – 1º colocado do GRUPO B X 2º colocado do GRUPO A

FINAL – Dia 16 de março – sábado.

11 horas – Jogo das Estrelas.

14 horas – Final com os vencedores dos jogos semifinais.

O acesso aos jogos que acontecem no Ginásio Perinão em Gramado é gratuito e terá transmissão da fase classificatória (16h), semifinais e final pelo Canal BandSports.

A Super Copa Gramado de Futsal tem a realização da SER Gramado, em parceria com a Prefeitura de Gramado e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O patrocínio é da Krona Tubos e Conexões, KTO e CRESOL. A chancela e direção técnica é da Liga Gaúcha de Futsal. A Nedel é a bola oficial da Super Copa Gramado e a Rede Sky é o Hotel Oficial da competição.