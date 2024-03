Brigada Militar homenageia policiais femininas em evento especial pelo Dia da Mulher

Na tarde de quarta-feira (06/03), o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) da Brigada Militar promoveu uma emocionante homenagem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dedicada às policiais militares femininas da unidade.

O evento teve lugar no Hotel Serra Azul, localizado no centro de Gramado, e contou com a participação de 21 policiais militares de toda a região de atuação do 1º Batalhão Turístico. A programação iniciou com um inspirador workshop intitulado “Acredite em você”, conduzido pela psicóloga Tiziana Ludwig. A palestra foi cuidadosamente preparada para a ocasião, buscando promover uma reflexão sobre o autoconhecimento e a importância de acreditar em si mesma. A psicóloga compartilhou insights e ferramentas baseadas nas premissas da Psicologia Positiva, visando ajudar as participantes a reconhecerem suas forças e potencialidades.

Após o workshop, todas as participantes desfrutaram de um agradável café da tarde, gentilmente oferecido pelo Hotel Serra Azul, seguido pela emocionante entrega de mimos como forma de reconhecimento e apreço pela dedicação e profissionalismo das policiais militares femininas.

Este evento especial não apenas celebrou o Dia da Mulher, mas também destacou a importância do papel das mulheres na Brigada Militar e reforçou o compromisso da instituição com a valorização e o reconhecimento de suas integrantes.