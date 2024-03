Canela dá início a um ano de inovação e empreendedorismo com o CIDICA

O CIDICA – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela deu o start para um ano que promete ser de muitas novidades e programação intensa nas áreas do empreendedorismo, da tecnologia e da inovação. A solenidade para a apresentação do plano de ações do CIDICA para 2024 ocorreu na noite de terça-feira (5), no espaço Arena Sicredi, o evento foi comandado pelo secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, e contou com os representantes de entidades que integram o ‘Sistema S’, empresários, imprensa e profissionais de tecnologia e inovação

Entre os destaques estão o programa RS Qualificação e as parcerias com entidades como Sebrae, Senai, Senac, Sesi e RG Monitor. A qualificação da mão de obra local e o envolvimento de empresas e da sociedade canelense como um todo é um dos desafios para 2024.



Grandes eventos previstos para o ano:

Ao longo do ano estão previstos muitas qualificações para o município como os cursos oferecidos pelo programa RS Qualificação: Monitor de Turismo Local, Auxiliar de Cozinha, Recepção, Garçom, Camareira

A comunidade terá acesso aos cursos de Costura, Elétrica Predial e Jardinagem; a 3° edição do curso de Vigias e Porteiros, oferecida por uma parceria com a RG Monitor. Também será ofertado Curso para Mascotes.

Para os adolescentes, será ofertada a 3° edição do curso de robótica pelo SENAI e curso de programação e informática básica pelo SENAC.

Segundo o Secretário Luciano Melo, o CIDICA, que completa dois anos no final de março, está preparado para um ano repleto de grandes ações em benefício da comunidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social local.

Para saber os cursos que estão com inscrições abertas acesse o link https://linktr.ee/cidicacanela ou peça informações pelo whatshapp 54 3282 5167.