Escolinha de Futsal Abelhudos abre inscrições

A partir do dia 18 de março, a Escolinha de Futsal Abelhudos dará início às suas aulas na Escola Zeferino Travi, situada no bairro São Rafael. As atividades, destinadas a crianças das categorias sub 11 e sub 13, serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 19h.

Os alunos inscritos terão a oportunidade de aprender com três profissionais do mundo do esporte. Hélio Ricardo Echer, multicampeão de futsal e futebol de campo na região da serra gaúcha e atual Diretor do DMEL de Canela, estará presente para compartilhar sua vasta experiência. João Luiz Jaeger, ex-atleta profissional com passagens por equipes como Internacional, Juventude RS e Emirados Árabes Unidos, e atual professor da Escolinha Genoma Colorado, também estará à disposição para transmitir seus conhecimentos. Além disso, Luiz André Meyer, estudante de Educação Física e competidor em diversas modalidades esportivas, contribuirá para o desenvolvimento dos alunos.

Os interessados em participar podem entrar em contato com a Escolinha Desportiva Abelhudos pelos seguintes números:

📞 54-9 9627-2812 – Prof. João

📞 54-9 9686-6731 – Hélio

📞 54-9 9165-2614 – Luiz André (Bonito)