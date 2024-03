Luto na música gaúcha: falece o acordeonista Paulo Siqueira aos 74 anos

O acordeonista lutava contra um câncer

Neste sábado, dia 2 de março, o mundo da música gaúcha perdeu um de seus ícones mais queridos, o talentoso acordeonista Paulo Siqueira, aos 74 anos de idade, após uma corajosa batalha contra o câncer.

Paulo Siqueira foi uma figura lendária no cenário musical do Sul do Brasil, inspirando gerações de jovens instrumentistas com sua destreza e poesia no acordeon. Ao longo de sua carreira brilhante, ele deixou uma marca indelével na música regional, tendo acompanhado artistas como Honeyde Bertussi e fundado o conjunto Velha Porteira, com o qual gravou diversos LPs nos anos 70.

Nas redes sociais, fãs e admiradores expressaram suas condolências e homenagens ao mestre da gaita gaúcha. Maurício Santos, um dos muitos alunos de Paulo, compartilhou palavras emocionadas em uma postagem: “Hoje se cala mais uma gaita gaúcha, uma gaita serrana. Nosso amado pai musical, tão alegre, talentoso, amado por muitos e admirados por todos foi descansar.”

A comunidade musical e os amantes da cultura gaúcha prestam suas sinceras condolências à família de Paulo Siqueira neste momento de luto. Seu legado como mestre e virtuoso da gaita continuará vivo nas notas e nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e apreciar sua música.