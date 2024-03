Parque do Caracol participou da Convenção de Vendas CVC 2024 

O evento aconteceu entre os dias 29 de fevereiro e 5 de março em Gramado.

O Parque do Caracol, em parceria com o Bustour, manteve estande na Convenção de Vendas CVC 2024, que aconteceu entre os dias 29 de fevereiro e 5 de março, em Gramado. O evento, realizado pela primeira vez no Rio Grande do Sul, contou com a participação de franqueados, master franqueados, gerentes de lojas, executivos e parceiros da empresa, que é considerada a maior operadora de turismo da América Latina.

Renan Pacheco, Gerente de Marketing e Comercial do Parque do Caracol, representou o atrativo, que é um dos responsáveis por impulsionar o turismo no Estado. Durante o evento, ele participou de rodadas de negócios e atividades da programação, destacando as novidades do Parque, além de fortalecer a relação com os agentes de turismo e fazer a entrega de materiais institucionais.

Durante a programação, aconteceu ainda um “famtour“, onde cerca de 200 participantes do evento visitaram o Parque do Caracol nos dias de convenção. O intuito da atividade foi capacitar o time de vendas da operadora de turismo. Na ocasião, eles foram recepcionados pela equipe do atrativo, que apresentou o Parque.

“Ter sido um dos pontos turísticos visitados no famtour de uma das maiores empresas de turismo da América Latina é motivo de muito orgulho pra nós. Essa oportunidade foi essencial para que juntos possamos levar o nome do Parque do Caracol para os visitantes de toda a América Latina”, comenta Rafael Silveira, Gerente Geral do parque.

O Parque do Caracol é administrado, desde dezembro de 2022, pela holding Grupo Iter e pela Pianura Participações, após concessão estadual. As empresas têm o compromisso de gestão e investimentos na atração por 30 anos e já realizaram diversas melhorias na infraestrutura e sinalização, implementaram novas atrações e também novas opções de compras e gastronomia.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos:

Bilhete Gaúcho: R$ 52 (ingresso para pessoas nascidas ou moradoras no Rio Grande do Sul adquirido pelo site)

Bilhete Caracol: R$ 65 (Observatório Panorâmico não incluso) – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Bilhete Caracol + Observatório: R$ 79 – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Moradores de Canela são isentos.

Isenção:

Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

Cadeirantes

Guias de turismo inscritos na Cadastur

Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

Site e redes sociais:

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/