Concerto abre programação da Páscoa em Gramado nesta quinta-feira (7)

Com a proposta de contribuir para o fluxo turístico durante todo o mês, a 9ª Páscoa em Gramado começa nesta quinta-feira (7) e vai até 31 de março de 2024. Serão quatro finais de semana com atrações lúdicas e religiosas inteiramente gratuitas ao público. Na abertura, a grande atração será o Concerto de Páscoa com a Orquestra Sinfônica de Gramado. O coelho Pascoalino estará recebendo a todos a partir das 18h, na Rua Coberta. Sob regência do maestro Júlio César Wagner, a orquestra tem direção executiva e artística de Allan John Lino. O concerto terá participação da solista Ariane Wink.

Em 25 dias de programação, a Páscoa em Gramado terá atrações artísticas, culturais, religiosas, gastronômicas e esportivas na praça das Etnias, na rua Coberta e na avenida Borges de Medeiros, além de uma bela decoração temática em praças, rótulas, canteiros e pórticos. O objetivo é fomentar a venda de chocolates e a movimentação turística durante todo o mês de março. Com produção de 650 toneladas de chocolate, a Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco) estima um incremento de 10% nas vendas na Páscoa de 2024. “Teremos muitas novidades, com ampla programação aos finais de semana. Tudo inteiramente gratuito para que os turistas possam usufruir do clima lúdico da Páscoa, consumindo o melhor do chocolate de Gramado, a Capital Nacional do Chocolate Artesanal”, convida Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur.

Entre as novidades da Páscoa em Gramado, a principal será a Avant Premiere do Chocolat Gramado – Festival Internacional do Chocolate Artesanal, que ocorre no dia 15 de março e contará com a presença de nomes nacionais e internacionais, degustações e palestras na Rua Coberta. Já um dos grandes destaques, continua sendo a Parada de Páscoa aos finais de semana. Com direito a banda de música, a turma do coelho Pascoalino vai divertir e emocionar o público na avenida Borges de Medeiros, a principal de Gramado.

Na praça das Etnias, será instalada a Vila de Páscoa, que vai abrigar a Casa do Pascoalino. Além de artesanato e opções gastronômicas, o espaço receberá intervenções culturais e artísticas aos finais de semana. Outra grande atração confirmada é a Corrida e Caminhada do Coelho, que ocorre no dia 30 de março. Os competidores interessados podem fazer suas inscrições até 22 de março. Em parceria com o Senac, serão oferecidas oficinas gastronômicas gratuitas com receitas de Páscoa.

Além do aspecto lúdico, a Páscoa em Gramado conta com o lado religioso da celebração por meio do Gramado Aleluia. Estão confirmadas a Procissão de Ramos, que ocorre no domingo, dia 24 de março, e a dos Passos, programada para a Sexta-feira Santa, dia 29 de março. Os templos e igrejas também terão intensa programação. Mais informações podem ser obtidas no site pascoaemgramado.net.br.

A 9ª Páscoa em Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Vitivinícola Jolimont. Copatrocínio: Havan. Apoio: Florybal Chocolates, RBT Internet e Pagbank Banco Completo. Hospedagem oficial: Laghetto. Colaboração: Casa Lúdica Gramado e Fecomércio Sesc/Senac. Apoio institucional: Achoco Gramado. Agente cultural: Marca Produções Artísticas e Leão Produções. Financiamento: Pró Cultura, Secretaria de Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil – União e Reconstrução.

PROGRAMAÇÃO DO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA

Quinta-feira (7)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

18h – Solenidade de Abertura: Orquestra Sinfônica de Gramado e cantora solista Ariane Wink, na Rua Coberta

Sexta-feira (8)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Carol Thoen e Alisson, na Rua Coberta

14h – Oficina Senac Chef Kids – Confeitando com Chocolate (Das 14h às 17h), na Rua Coberta

16h – A História Primordial da Páscoa, na Vila de Páscoa

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

18h30 – Oficina Adulto Senac, na Escola Senac Gramado

Sábado (9)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

9h – Osterbaum – Decoração das árvores, na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Carol Thoen e Alisson, na Rua Coberta

15h – Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – A Páscoa Mágica da Sra. Coelho, na Vila de Páscoa

17h – Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta

Domingo (10)

9h – Vila de Páscoa (Das 9h às 21h), na Praça das Etnias

11h – Espaço Kids (Das 11h às 20h), na Rua Coberta

11h – Carol Thoen e Alisson, na Rua Coberta

15h – Parada de Páscoa, na avenida Borges de Medeiros

16h – Visita Casa do Coelho Pascoalino (das 16h às 18h30), na Vila de Páscoa

16h – Casal Candy: contando uma história doce, na Vila de Páscoa

17h – Show de Mágica, na Rua Coberta