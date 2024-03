Patram combate desmatamento ilegal em São Francisco de Paula

No último dia 5 de março de 2024, uma operação conjunta entre Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela e Fiscais Municipais do Meio Ambiente de São Francisco de Paula resultou na constatação de um crime contra a flora na Fazenda Velha, Distrito de Cazuza Ferreira, interior do município.

A ação foi desencadeada em resposta a denúncias de corte ilegal de vegetação nativa. Durante a fiscalização, foram encontrados nove exemplares de árvores nativas da espécie araucária (Araucaria angustifólia) cortadas, além do desdobramento da madeira em tábuas e barrotes, tudo realizado sem a devida licença dos órgãos ambientais competentes.

Diante da gravidade do ocorrido, os produtos e subprodutos de origem florestal foram apreendidos, e os responsáveis pelas áreas rurais serão responsabilizados criminal e civilmente por crimes contra a flora.

Uma das principais legislações utilizadas para combater o desmatamento ilegal é a Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº. 11.428/2006), que protege não apenas o bioma em si, mas também os pinheiros, conhecidos como Mata de Araucária. Essa ação reforça o compromisso das autoridades em preservar o meio ambiente e coibir práticas que colocam em risco a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas locais.