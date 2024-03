Primeira noite gospel em Canela reuniu milhares em celebração no sábado

No último sábado, 2 de março, os moradores de Canela testemunharam um evento único: a primeira noite gospel organizada pelo Conselho de Pastores da cidade. Sob a liderança do presidente Pastor Kleber Lima e sua diretoria, o encontro religioso foi um sucesso, contando com o apoio de empresas locais, empresários e a Prefeitura Municipal.

A atmosfera de celebração e espiritualidade foi reforçada pela presença de cantores das igrejas afiliadas ao Conselho, bem como de renomados artistas gospel nacionalmente reconhecidos. Entre os destaques da noite estavam Lael Bayer, cujo estilo alegre e jovial do Trap Gospel cativou os presentes, e a banda Opus Day, que reverenciou as tradições locais com sua música tradicionalista.

O ápice da noite foi a apresentação emocionante do cantor Leandro Soares, cujos hinos de adoração ao Senhor ressoaram pelo largo da Praça, onde mais de 3 mil pessoas se reuniram.

O Presidente do CPC, Pastor Cleber Lima, expressou sua alegria pela harmonia e participação das famílias: “Foi uma imensa alegria vermos as famílias reunidas, as pessoas lembram suas cadeiras, chimarrão, a família se encontrou, adorou, orou, ouviu lindas canções ao Senhor e o melhor sem nenhum incidente, sem brigas, as pessoas paravam e se juntavam a nós foi lindo demais e emocionante”.

“Ficamos muito felizes em poder oportunizar que os evangélicos da cidade de Canela pudessem ter um momento tão especial tal qual foi no sábado 2 de Março e garantimos que ainda o ano de 2024 junto com a administração Municipal estaremos realizando mais dois grandes eventos e um quem sabe com um grande nome de expressão nacional”, disse a coordenadora de eventos, Pastora Rutiane Lima.

O Conselho de Pastores convida todas as denominações evangélicas a participarem das futuras reuniões. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 51985756142, com o Pastor Cleber.