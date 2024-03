Show na Catedral de Pedra tem patrocínio exclusivo da Florybal 

Novidade na Catedral de Pedra em Canela, Luminata, é a nova atração de som e luz de um dos pontos turísticos mais visitados da serra gaúcha. A estreia acontece nesta sexta-feira, 8 de março, com a temporada de Páscoa, que tem patrocínio exclusivo da marca de chocolates Florybal, apresentando o espetáculo “Via Domini – Os Caminhos do Senhor”, diariamente, às 20h e 21h, até 7 de abril.

Reconhecida por ser parceira em projetos culturais e artísticos da região, a Florybal se juntou à empresa canelense Ilumina Canela Espetáculos para patrocinar o show de luzes com temática de Páscoa, na fachada da Catedral de Pedra.

“A cidade de Canela precisava de uma nova atração para sua igreja, um dos pontos mais visitados não apenas da cidade, mas de toda região. Acreditamos no potencial do Luminata não somente como atração para os visitantes, mas também como um importante agente para autoestima do canelense e dos moradores da cidade”, comenta Tiago Cardoso, diretor de marketing da Florybal Chocolates.



Luminata – Via Domini Páscoa 2024

Quando: de 8 de março a 7 de abril de 2024.

Horário: 20h e 21h.

Onde: Fachada da Catedral de Pedra de Canela.

*As apresentações são gratuitas.

Instagram: @luminata.espetaculo