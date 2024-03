Solidariedade em Ação: Entrega de alimentos arrecadados nos Campeonatos de Pênaltis e Vôlei de Areia

Os Campeonatos de Pênaltis e Vôlei de Areia, realizados no dia 2 de março no Parque do Lago, não apenas trouxeram jogadas emocionantes, mas também um gesto de solidariedade. Graças à generosidade dos participantes, que contribuíram com cinco quilos de alimentos não perecíveis na inscrição, se arrecadou uma grande quantidade de alimentos para ajudar quem mais precisa em nossa comunidade.

Esta semana, o Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DMEL) realizou a entrega dos 350 quilos de alimentos arrecadados. Dessa doação, 175 quilos foram destinados à Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, e os outros 175 quilos foram entregues ao Hospital de Canela.

O diretor do DMEL, Hélio Ecker agradece a todos os participantes e apoiadores por tornarem possível esse gesto de solidariedade que fará a diferença na vida de muitas pessoas em nossa comunidade.