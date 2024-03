APP Lady Driver inicia operação em Gramado e Canela 

A partir de quinta-feira (14), Gramado e Canela passarão a contar com uma nova opção de transporte por aplicativo. Entrará em operação o Lady Driver, um App exclusivo para o transporte do público feminino, crianças e idosos.

Para marcar o início das atividades da plataforma nas duas principais cidades da Região das Hortênsias, será realizado na segunda-feira (11), um coquetel de lançamento no Container Bistrot, em Canela. O evento reunirá as 30 primeiras motoristas cadastradas no aplicativo e convidados.

Além de um transporte seguro, confiável a nível nacional, o Lady Driver também é uma oportunidade para mulheres ampliarem renda, uma vez que, o App somente aceita condutoras.

“Será um marco para a comunidade de Canela e de Gramado, que passarão a ter um serviço qualificado, voltado exclusivamente para mulheres. Para isso, basta baixar o App Lady Driver e cadastrarem-se”, comenta Tatiana Cidade da Agência Alpha Sirius de Canela, empresa responsável pela gestão do marketing e lançamento do aplicativo na região. A segurança das motoristas e passageiras está entre os diferenciais da utilização do Lady Driver.

SEGURANÇA

O aplicativo conta com um sistema para conferir a veracidade do CPF no cadastro das passageiras junto a Polícia Federal e Receita Federal. Em casos de informações falsas, elas não conseguirão efetuar o registro na plataforma. Para cadastrarem-se no aplicativo, as motoristas precisam inserir fotos, os seus dados pessoais e também do veículo que será utilizado para realizar as “corridas”.

TRANSPORTE DE CRIANÇAS – Mãetorista

O aplicativo oferece serviço de transporte via agendamento de crianças de 8 a 12 anos e também idosos, que necessitam viajar sem acompanhamento.

O Lady Driver também possibilita a escolha por veículos que tenham cadeirinha infantil, bem como, o agendamento do transporte de leva e traz de crianças para suas escolas ou atividades extraclasse, sem a presença dos pais. As condutoras do App passaram por capacitação para prestar este tipo de serviço que auxilia na rotina das famílias.

TRANSPORTE DE IDOSOS – Lady Care

Outra vantagem do Lady Driver é a possibilidade de programação do transporte de idosos, onde a mesma motorista a levar, será a mesma que depois irá buscar os passageiros com idade superior a 60 anos. Esta modalidade de transporte é devidamente certificada e realizada com toda a segurança.

O Lady Driver é um App que está presente em 180 municípios do Brasil e conta com mais de dois milhões de passageiras cadastradas. O aplicativo foi fundado em 2017 pela empresária Gabryella Corrêa, que decidiu lançar o modelo de negócios exclusivo para mulheres após sofrer assédio do motorista de aplicativo durante uma corrida em 2016.

Mais informações em @ladydrivergramadocanela e também com a licenciada Rita de Cácia Rodrigues Nascimento pelo Whatsapp (54) 99934-6540.