Exposição Itinerante Kikito em Cena encanta escolas da região

A cultura e o cinema brasileiro ganham destaque nas escolas públicas da região de Gramado e Canela com a chegada da Exposição Itinerante “Kikito em Cena: Uma Biografia do Deus do Bom Humor”, que passará por diversas escolas durante esse ano. Promovida pelo Palácio do Kikito, também conhecido como o Museu do Festival de Cinema de Gramado, a exposição tem como objetivo levar conhecimento e entretenimento para os estudantes da região.

Após o sucesso da exposição no Palácio do Kikito em 2022, a mostra ganhou vida fora das paredes do museu, tornando-se itinerante em 2023. Agora, em 2024, como sua primeira parada, chega à Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Oscar Selbach, em Canela, para encantar alunos e professores com a trajetória do icônico Kikito.

A exposição é uma homenagem ao Deus do Bom Humor, personagem que se tornou emblemático no cinema brasileiro e latino-americano. Desde sua criação até os dias atuais, a mostra destaca a importância do Kikito na cultura nacional, proporcionando aos visitantes uma imersão na história do cinema brasileiro.

Localizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Oscar Selbach, na Rua Ernesto Rigotto 81 – São José, Canela, a exposição estará aberta para visitação de 04 a 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 17h10. Essa é uma oportunidade única para os estudantes conhecerem de perto um dos símbolos mais marcantes do cinema brasileiro.

Além da exposição, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Oscar Selbach também receberá outras atividades culturais, como o Cinema Itinerante e Palestra em virtude do Dia Internacional da Síndrome de Down. No dia 22 de março, às 9h, será exibido o filme “Cromossomo 21”, seguido de uma palestra sobre o tema ministrada pela psicopedagoga Fabíola Travi Viezzer. Com formação em Pedagogia e Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica e Escolar, Fabíola trará insights valiosos sobre inclusão e diversidade para os alunos da escola.

A visita da Exposição Itinerante “Kikito em Cena: Uma Biografia do Deus do Bom Humor” e a realização de atividades culturais como o Cinema Itinerante e Palestra representam iniciativas importantes do Palácio do Kikito para promover a cultura e o conhecimento nas escolas públicas de Gramado e Canela. Essas ações reforçam o compromisso com a educação e o enriquecimento cultural dos estudantes, proporcionando experiências significativas e enriquecedoras.

Sempre lembrando que o Museu do Festival de Cinema de Gramado é mantido pela Gramado Parks, responsável por toda a concepção desde sua inauguração em 2016, e tem como seus pilares o acesso democrático a cultura, e valorização das comunidades locais, no entorno de onde estão inseridos seus empreendimentos.

Aberto de terças a domingos das 11h às 20h, o Palácio do Kikito conta com o rooftop do Kikito, oferecendo uma vista privilegiada da Avenida Borges de Medeiros e da Igreja São Pedro, duas das principais atrações turísticas da cidade.

Vale destacar que os moradores de Gramado e Canela têm acesso ao Museu do Festival de Cinema durante todo o ano, mediante a doação de alimentos não perecíveis. Essa política de inclusão social permite que os residentes da região desfrutem do rico acervo do museu e contribuam para ações solidárias que beneficiam suas próprias comunidades



