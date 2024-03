JEC/Krona x Campo Mourão abrem segunda a Super Copa Gramado de Futsal

Gramado vai respirar Futsal a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de março. Começa o maior torneio de pré-temporada do Futsal do País. O evento terá a participação do atual campeão da competição, JEC/Krona Futsal (SC), do campeão da Liga Nacional 2023, Atlântico (RS), e mais ACBF (RS), Assoeva (RS), Santo André/Intelli (SP), Minas Tênis Clube (MG), Praia Clube (MG) e Campo Mourão (PR).

JEC/Krona abre a fase classificatória, segunda (11), enfrentando o Campo Mourão. Confira os jogos:

1ª RODADA – Segunda-feira, dia 11 de março.

14 horas – JEC Krona x Campo Mourão

16 horas – Atlântico x Santo André/Intelli

19 horas – ACBF x Minas Tênis Clube

21 horas – Praia Clube x ASSOEVA

2ª RODADA – Terça-feira, dia 12 de março.

14 horas – Campo Mourão x Minas Tênis Clube

16 horas – JEC Krona x ACBF

19 horas – Praia Clube x Santo André/Intelli

21 horas – Atlântico x ASSOEVA

3ª RODADA – Quarta-feira, dia 13 de março.

14 horas – Santo André/Intelli x ASSOEVA

16 horas – Atlântico x Praia Clube

19 horas – ACBF x Campo Mourão

21 horas – JEC Krona x Minas Tênis Clube.

Na sexta-feira, dia 15, acontecem os dois jogos das semifinais e no sábado (16) a grande final da Super Copa Gramado de Futsal. O acesso aos jogos que acontecem no Ginásio Perinão em Gramado é gratuito e terá transmissão da fase classificatória (16h), semifinais e final pelo Canal BandSports.

A Super Copa Gramado de Futsal tem a realização da SER Gramado, em parceria com a Prefeitura de Gramado e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O patrocínio é da Krona Tubos e Conexões, KTO e CRESOL. A chancela e direção técnica é da Liga Gaúcha de Futsal. A Nedel é a bola oficial da Super Copa Gramado e a Rede Sky é o Hotel Oficial da competição.