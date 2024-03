MDB reúne mulheres em evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Canela celebrou de maneira especial o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, através de um evento dedicado exclusivamente às mulheres.

Realizado na quarta-feira (8.3) na sede da Associação dos Moradores do bairro Leodoro de Azevedo, o evento reuniu lideranças femininas do MDB, simpatizantes e convidadas especiais que são referências em suas áreas de atuação. Entre os temas discutidos, destacam-se a importância da participação política das mulheres, apresentações musicais de talentos locais e sorteios de brindes.

A iniciativa foi liderada pela vereadora Carmem Jungton e por Janete Welter de Oliveira, que organizaram um lanche especial para as participantes e garantiram a distribuição de brindes durante o encontro.

Durante a celebração, Eduardo Rodrigues enfatizou o papel essencial das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, além de destacar a necessidade de fortalecer sua representatividade nos espaços de poder.

O MDB de Canela reiterou seu compromisso com a valorização do protagonismo feminino, reconhecendo a importância de celebrar e homenagear as conquistas e lutas das mulheres em todo o mundo. “O evento foi um momento inspirador e de reflexão sobre os desafios e avanços na busca por uma sociedade mais justa e igualitária para todas e todos”, ressaltou o presidente Ademar Savi.

Também presente no evento, o então secretário de Obras, Marcelo Savi, prestigiou a iniciativa em apoio à causa das mulheres.