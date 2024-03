“Os pequenos traumas de uma grande mulher”: jovem de Canela lança livro de romance que aborda assédio. 

No mês dedicado às mulheres, uma obra literária traz à tona questões importantes sobre assédio e superação. “Os pequenos traumas de uma grande mulher”, escrito pela terapeuta holística Bárbara Ferreira de Brito, será lançado no domingo, 31 de março, das 15h às 18h, no Espaço Holístico Flor de Cactus, na Vila Maggi, em Canela.

Com 64 páginas e em formato de livro de bolso, a obra apresenta um romance simples, porém repleto de reflexões sobre a sociedade. A protagonista, Joana, enfrenta desafios desde a infância, após a perda dos pais, até a vida adulta, onde se depara com situações complexas, como assédio e estupro.

O lançamento contará com a participação da poeta Duda Novaes, da estudante de Psicologia Karem Berti, além de outros artistas a confirmar. Comentários sobre a obra serão feitos pela psicóloga Hana Ariel Falk e pela diretora de teatro e escritora Lisiane Berti.

Bárbara Ferreira de Brito, natural de Canela/RS, é terapeuta holística e integra a União Brasileira de Mulheres (UBM) Seção Região das Hortênsias. Além disso, atua com reikiterapia, arteterapia e naturoterapia, além de trabalhar no setor turístico.

O livro estará disponível para compra por R$ 30,00 com a autora ou através do site da Z Multi Editora (zmultieditora.com.br). Também está disponível uma versão em ebook pela plataforma Amazon, ao preço de R$ 29,98. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 54-99303-7673.