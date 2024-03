Parador Hampel abre temporada do ‘Elas e o Fogo’ neste fim de semana

Programação inclui oficinas com chefs mulheres, degustação de vinhos e participação no A Ferro e Fogo. Quem abre é Arika Messa e Daiani Camargo e as sommeliers Caren Abadie e Janine Rocha, do Clube Sur Lie

O Chef Marcos Livi abre as portas do Parador Hampel neste fim de semana para elas brilharem. A tarde de sábado (9) será de VINHO E PROSA, com as proprietárias do CLUBE SUR LIE, as sommeliers Caren Abadie e Janine Rocha, com bate-papo e degustação de vinhos e azeites. Para o jantar, o restaurante sugere o prato assinado pela chef de Gramado Arika Messa e Daiani Camargo e abre uma programação de mulheres ao longo do ano. No domingo (10), elas participam do A Ferro e Fogo, evento de churrasco à beira do lago, a partir das 10h30, com direito a passar o dia no Hampel.

O evento ELAS E O FOGO do Parador HAMPEL foi criado em 2022 e já recebeu chefs como Ana Paula Jacques (foto), Paula Labaki, Ligia Karazaie e Andressa Cabral. Em 2024, já estão confirmadas as edições de 11 e 12 de maio, com a chef TATI FOSTER (jantar) e a psicóloga LISANDRA SOLDATI (respiração e comportamento), e a de 20 e 21 de julho, com a chef paranaense CLÁUDIA BIAZZE (oficina de Pastifício) e bate-papo ao redor do fogo com SABINA FUHR (empreendedorismo e jornalismo gastronômico. Os dois eventos serão harmonizados com o Clube Sur Lie.

Serviço

ELAS E O FOGO no Hampel



Sábado (9)

Bate-papo e degustação de cinco vinhos e azeites: a partir das 17h30. Valor: R$120

Jantar no ANA TERRA: a partir das 19h. Prato sugestão da chef ARIKA MESSI: Arroz Caldoso de Cordeiro (Arroz Cateto Integral do RS ao ragu caldoso de cordeiro assado, gremolata de couve e picles de moranga).

Valor: R$ 88

Domingo (10)

A Ferro e Fogo, das 10h30 às 16h.

Estações: Petiscos, seis carnes e acompanhamentos, com bebidas inclusas (chope artesanal, refrigerante, suco e água mineral). As sobremesas são servidas a partir das 14h. Evento day use.

Estação Arika Messa no A Ferro e Fogo

Tacos de Carnitas de contra filé e Cogumelos Serranos Recheados de Nozes e Gorgonzola

Valor: R$ 239 Crianças até seis anos são isentas. De 7 a 11 anos, R$119

Onde fica: Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

Saiba mais

O Parador Hampel está instalado em uma área de 25 hectares, com seis cachoeiras e um lago. Oferece passeios a cavalo e promove eventos todos os finais de semana ao longo do ano. Aberto desde 1899, sempre como meio de hospedagem, o Parador Hampel completa 125 anos em 2024. O empreendimento, um bem patrimonial da cidade de São Francisco de Paula, atrai visitantes de todo o país e chefs internacionais desde 2017 com a sua natureza exuberante, hospitalidade e experiências gastronômicas únicas criadas pelo chef Marcos Livi.

O chef Marcos Livi

Natural de São Francisco de Paula, Marcos Livi é um empreendedor da gastronomia radicado em São Paulo. É proprietário do Parador Hampel desde 2017 e criador do Grupo Bah, uma rede de empreendimentos que valoriza a cultura gaúcha na capital paulista com os bares Verissimo, Quintana, Brique, Napoli Centrale e FFBurger. Em Santa Catarina, criou o restaurante do Vistta_sc.