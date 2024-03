Páscoa em Gramado: decoração de árvores colore Vila de Páscoa

Crianças enfeitam árvores na Vila de Páscoa

Os detalhes finais para a 9ª Páscoa em Gramado, que ocorre de 7 a 31 de março, estão sendo preparados com todo o carinho e com envolvimento da comunidade escolar. Mais de dois mil estudantes da educação infantil municipal prepararam ovos coloridos para enfeitar as árvores da Praça das Etnias, onde será instalada a Vila de Páscoa. Com a participação dos alunos da pré-escola, a Osterbaum – Decoração das Árvores ocorre nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8).

Conforme a coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Secretaria de Educação de Gramado, Márcia Scur, os estudantes coloriram as cascas de ovo em sala de aula. Na tradição cristã, os ovos coloridos simbolizam a alegria da vida, a ressurreição de Jesus Cristo. “Todas as escolas de educação infantil participaram da atividade. Os maiores, da pré-escola, estão vindo até a praça para ajudar a colocar os enfeites nas árvores”, afirma Márcia.

ABERTURA OFICIAL

Com atrações lúdicas e religiosas gratuitas ao público, a Páscoa em Gramado terá 25 dias e quatro finais de semana de programação. Na abertura oficial, que ocorre a partir das 18h desta quinta, na Rua Coberta, a grande atração será o Concerto de Páscoa com a Orquestra Sinfônica de Gramado. Sob regência do maestro Júlio César Wagner, a orquestra tem direção executiva e artística de Allan John Lino. O concerto terá participação da solista Ariane Wink.

