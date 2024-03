No último dia 07 de março, o Rotary Club de Canela realizou uma importante doação para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bertoldo Oppitz. Através do Subsídio Distrital, no valor de R$ 3641,00, foram entregues lixeiras destinadas à coleta seletiva, além de materiais para auxiliar na reconstrução da Horta Escolar, que foi danificada pelas intempéries climáticas.