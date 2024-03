Vereadora Carla Reis recebe artesãos de Canela para buscar uma solução e um espaço no Município

Nesta semana, a vereadora Carla Reis recebeu na Câmara de Vereadores de Canela o Secretário de Obras da cidade, Marcelo Savi, e representantes da Comunidade Empreendedora de Canela. Na pauta do encontro esteve o impasse de a instituição não poder utilizar nenhum espaço público da cidade, sendo que a solicitação é um sábado por mês apenas, para expor e comercializar seus produtos, principalmente no centro.

Com este viés, Carla que é uma eterna defensora da propagação da arte e da cultura como uma maneira de desenvolvimento e economia em nossa cidade, buscou estreitar laços destes empreendedores com o Poder Executivo, uma vez que a associação possui todos os alvarás necessários para seu funcionamento, mas no momento não conseguem apresentar seu trabalho para a comunidade e turistas, e assim, dificulta ainda mais a promoção da nossa cultura.

Em contrapartida, Savi se colocou à disposição para levar ao Poder Executivo mais uma vez este pedido dos artesãos para utilizar a Praça João Corrêa, ou algum outro espaço central da cidade, para conseguir enfim mostrar sua arte, sua cultura, para nossos milhares de visitantes e toda nossa comunidade.

A vereadora lembra que toda a classe artística da cidade deve se unir neste tipo de ação para cada vez mais buscar seu espaço e relevância merecidos dentro de nossa comunidade.