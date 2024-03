Abbiamo renova cardápio com toque especial vindo da Itália

Os amantes da autêntica pizza napoletana têm agora uma razão a mais para visitar Canela, na bela Serra Gaúcha. A pizzaria Abbiamo, uma das 26 pizzarias certificadas pela AVPN (Associazone Verace Pizza Napoletana), reconhecida por sua atmosfera que transporta os clientes diretamente para as ruas de Napoli, na Itália, renovou seu cardápio, apresentando 10 novos sabores que vão surpreender o público.

Já pensou numa pizza que traz na combinação batata doce, pancetta e chips de parmesão? Ou então uma receita que reúne mortadela, queijo fior di latte, e granulado de pistache?

Com a colaboração do renomado maestro italiano Antônio Aniello, a Abbiamo está apresentando uma abordagem moderna e inovadora à culinária das pizzas napoletanas. O maestro, dono de um restaurante no litoral italiano e um dos talentos da Associazione Verace Pizza Napoletana, esteve em Canela/RS para ministrar dois Cursos de Pizza Napoletana, com inscrições de alunos rapidamente esgotadas.

Peterson Secco, proprietário da Abbiamo e responsável pela vinda do maestro ao Brasil, destacou que o Chef italiano está elevando a experiência gastronômica na região, com sua expertise e riqueza de conhecimento.”Para nós, é extremamente relevante contar com uma fonte diretamente da Itália. O maestro Aniello traz uma atualidade excepcional, sempre trazendo consigo as últimas novidades, truques e técnicas aprimoradas pelos italianos. É um grande upgrade ter um maestro com uma carreira tão ilustre rodando o mundo, mas mantendo firme os valores da tradição”.

Confira as novas adições ao menu:

•⁠ ⁠Viola: Uma combinação equilibrada de cores, aromas e sabores, esta pizza apresenta uma base de batata doce, creme de batata roxa, queijo fior di latte, chips de parmesão, pancetta e tomates amarelos.

•⁠ ⁠Bolognese: Uma ode à tradição italiana, esta pizza traz o sabor reconfortante da mortadela e do queijo fior di latte, complementado por granulado de pistache e creme de ricota.

•⁠ ⁠Donna Trufa: Queijo fior di latte, cogumelos, caciocavallo, pancetta, ricota e trufa.

•⁠ ⁠Casa da Nonna: Queijo fior di latte, linguiça, batatas, cebola e queijo caciocavallo.

•⁠ ⁠Conto Di Serena: Salmão defumado, mussarela de búfala, rúcula, molho de iogurte com cebolinha e pimenta.

•⁠ ⁠Ortolana: Fior di latte, pimentões, abobrinhas e berinjelas grelhadas e tomate amarelo.

•⁠ ⁠Margherita di Pulcinella: Tomate cereja amarelo e vermelho, mozzarela fior di late, manjericão e parmesão. Óleo Evo.

•⁠ ⁠Marinara a Modo Mio: Tomate cereja, anchovas, azeitonas pretas chilena, orégano, queijo parmesão gratinado.

•⁠ ⁠Diavonello: Tomate pelado italiano, mozzarela fior di latte, linguiça cortada em tiras, cebola e gorgonzola.

•⁠ ⁠Regno Delle Due Sicilie: Tomate, berinjela ao molho, linguiça, ricota e mozzarela de bufála.

Ainda foram criados 2 formatos especiais de pizza, que ficará a gosto de cada cliente:

•⁠ ⁠Carnevale: Qualquer pizza do menu na sua versão em forma de estrela com as pontas recheadas de ricota.

•⁠ ⁠Rachetta: Qualquer sabor de menu feito em forma de raquete com o cabo recheado de creme de ricota.

Com essas novidades, a Abbiamo reforça seu compromisso em oferecer uma experiência autêntica da culinária italiana, aliando tradição e inovação. Para desfrutar desses novos sabores e conhecer de perto o trabalho do maestro Antônio Aniello, vale desfrutar da atmosfera diferenciada da pizzaria de Canela. Você vai se sentir na Itália.