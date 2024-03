Brigada Militar de Canela recebe nova viatura para o programa PROERD

Na tarde de quinta-feira (07/03), a sede da Brigada Militar de Canela foi palco de uma importante cerimônia: a entrega oficial de uma viatura destinada ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). A aquisição do veículo foi possível graças a verbas provenientes de emendas impositivas da Câmara de Vereadores de Canela.

Diversas autoridades marcaram presença no evento, incluindo o Coronel Ivens Giuliano Campos dos Santos, comandante do CRPO Hortênsias, Carmem Lúcia Seibt de Moraes – Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Dra. Simone Ribeiro Chalela – Juíza de direito da 2ª Vara de Canela, Vladimir Haag Medeiros –Delegado da Polícia Civil de Canela, Antônio Nunes Saldanha – Presidente do Mocovi, Coronel André Lima da Silva – Comandante do 1º BPAT, Newton Moraes – Diretor do Presídio de Canela, Janete da Silva Santos – Secretária de Educação de Canela.

A nova viatura, um modelo Chevrolet Tracker, foi adquirida através de verbas de emendas impositivas propostas pela bancada do Partido Republicano, representada pela Vereadora Emília Guedes Fulcher; pela bancada do Partido MDB, através do Vereador Jefferson de Oliveira; e por meio de uma emenda impositiva individual do Vereador João Alessandro Port Silveira. Destinada à área de atuação da 2ª Companhia de Canela, o veículo não apenas servirá ao PROERD, mas também contará com sistema sonoro e luminoso de emergência, além de adesivagem, tudo custeado pelas verbas destinadas ao MOCOVI de Canela.