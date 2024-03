Ministério Público denuncia Mega Domo por danos ambientais

Processo judicial ainda envolve empresários e ex-secretário municipal

O Ministério Público de Canela moveu uma denúncia junto ao Poder Judiciário contra o empreendimento Mega Domo, nas margens das rodovias RS 235 e RS 466 (Estrada do Caracol), por danos ambientais ocorridos durante sua instalação em outubro de 2022. O espaço foi utilizado para sediar um espetáculo natalino.

As empresas responsáveis pelo empreendimento, Histórias Incríveis Entretenimento Ltda e Eee-Hi Criação E Direção Artística Ltda, além da empresa proprietária do imóvel, Hotel Sky Ltda, estão entre os denunciados, juntamente com os proprietários das empresas.

As acusações se baseiam em irregularidades constatadas pela Patram e investigadas pela Polícia Civil de Canela, incluindo o corte de árvores exóticas (pinus) e remanejamento de xaxins sem autorização ambiental. Além disso, o aterro do terreno, que supostamente possuía uma nascente e um banhado, também é alvo das acusações.

Outro ponto destacado na denúncia é a inadequação no tratamento dos efluentes sanitários gerados pelo empreendimento. Segundo o Ministério Público, os sanitários foram instalados sem licenciamento ambiental adequado, despejando os efluentes na rede pluvial municipal.

O vereador e ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente de Canela, Carlos Alfredo Schaffer, também foi denunciado por conceder licenças em desacordo com as normas ambientais para as atividades realizadas no local.

Se a denúncia for aceita pela segunda Vara Judicial de Canela, todos os acusados se tornarão réus por danos ambientais e responderão ao processo.

Esta matéria está em atualização.

Fotos: Arquivo Folha de Canela