Reforço policial garante segurança nos destinos turísticos da serra gaúcha durante a Páscoa

Canela, Gramado e Nova Petrópolis, RS – Na manhã desta sexta-feira (08/03), o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) recebeu um reforço significativo em seu efetivo visando garantir a segurança durante os eventos de Páscoa nos municípios turísticos da Serra Gaúcha.

Um contingente de 18 Policiais Militares, provenientes do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), foi designado para atuar em Canela, Gramado e Nova Petrópolis, locais que tradicionalmente recebem grande fluxo de turistas e visitantes nesta época do ano. O objetivo principal é assegurar a tranquilidade tanto dos turistas quanto das comunidades locais.

Os Policiais Militares deslocados para os referidos municípios são provenientes do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3º BPAT) sediado em Bento Gonçalves, do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) situado em Vacaria, do 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM) com sede em Farroupilha, além do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central/5º Regimento de Polícia Montada (CRPO Central/5ºRPMon) com base em Santiago.

O reforço policial permanecerá ativo na região até o domingo de Páscoa, dia 31 de março, garantindo assim a segurança e o bem-estar dos habitantes locais e dos visitantes que escolheram a Serra Gaúcha como destino para celebrar a data festiva.