Secretaria de Meio Ambiente reintroduz animais silvestres em seus habitats naturais

Ave tiriba-de-testa-vermelha e um macaco-prego foram soltos em matas nativas da região

A Administração Municipal de Gramado, representada por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, esteve em Porto Alegre nesta semana, no PRESERVAS – Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para buscar apoio no tratamento de um animal silvestre que foi resgatado ferido. O deslocamento até a capital também foi motivado para efetuar o resgate de uma ave tiriba-de-testa-vermelha e de uma fêmea de macaco-prego que foram reabilitadas na própria instituição e já se encontravam aptas a voltar para a natureza em seus municípios de origem.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou o transporte e promoveu a soltura da tiriba-de-testa-vermelha em Gramado, onde ela havia sido resgatada. Os técnicos gramadenses também transportaram e deram suporte na soltura da fêmea de macaco-prego na região do Banhado Grande, em Canela, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente canelense. “A reintegração da fauna silvestre no ambiente natural, que é a devolução de animais à natureza, é de suma importância para reforçar as populações existentes. Além disso, todo animal tem seu papel nos processos ecológicos e contribuem para a manutenção da estrutura e diversidade local”, explica a secretária de Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira.