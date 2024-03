“Bonecando nos bairros”: mais um projeto que levará cultura aos bairros de Canela

A Cia Daiene Cliquet Artes iniciará, no próximo mês de abril, um projeto voltado a difusão da arte do teatro de formas animadas, contemplado no edital municipal “Tem Cultura em Canela”.

Será um projeto que contará com apresentações e oficinas de forma descentralizada para os bairros São Lucas, Santa Marta e Morro Calçado, na área rural, com apresentações de teatro de bonecos nos estilos lambe-lambe, manipulação direta e fantoches, com animais nativos de nossa fauna, contação de histórias com a personagem Zelda Zonk, interpretada pelo bonequeiro André Guedes, além de oficinas de dedoches.

As atividades contemplarão alunos e professores, no dia 10, na EMEF Bertholdo Opptiz, dia 17, na EMEF Zeferino José Lopes e em 24 de abril no Centro Social Padre Franco.

E em março a Cia Daiene estará ministrando uma capacitação de teatro de bonecos destinada para alunos e professores da escola Zeferino José Lopes, que será realizada de 18 a 20 de março, abordando a história do teatro de bonecos com seus estilos e formatos, além do desenvolvimento de bonecos e cenas para todos os participantes, com material gratuito.

“Bonecando nos Bairros é um projeto que representa o que acreditamos, levando a arte bonequeira para mais próximo do público, a arte indo ao encontro das comunidades” afirma Daiene Cliquet, produtora e oficineira do projeto.

O projeto Bonecando nos Bairros é criado e produzido por Daiene Cliquet Artes, contemplado no Edital 08/2023 – Tem Cultura em Canela 2023, financiado por emendas da Câmara de Vereadores, Prefeitura de Canela, departamento de cultura do município.