Brocker Turismo anuncia programação do Troféu Infinito com destaque para turismo de luxo e experiência

A Brocker Turismo anunciou a programação do 17º Troféu Infinito, premiação para os maiores players de turismo de lazer e eventos que geram grandes negócios para o destino Serra Gaúcha. O evento ocorre de 11 a 13 de março, com programação exclusiva para os top 10 do prêmio e muitas novidades nesta edição. “Ao longo da terça-feira, 12/03, antes da noite de premiação do Troféu Infinito, teremos um dia de conteúdo imersivo no Castelo Saint Andrews em Gramado. O encontro, com a presença de convidados muito especiais, será uma oportunidade para os participantes trocarem experiências, aprender novos conhecimentos e debater tópicos importantes focados no mercado de luxo e experiência, inclusão e representatividade”, revela a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães.

Com o tema Inspirações e Conexões, o Dia de Conteúdo terá bate-papo com Carolina Sass de Haro, da empresa Mapie, com mediação de Artur Andrade, editor-chefe do portal Panrotas, seguido de um diálogo com Letícia Francisco, CEO da Semearhis – Startup de Impacto Social. Além disso, as empresas ganhadoras do 17º Troféu Infinito terão seu sinal em Libras criado pela Semearhis, parceira da Brocker Turismo que está desenvolvendo um projeto de inclusão com nosso RH. “A priorização da acessibilidade e inclusão nos negócios, especialmente no setor do turismo, não apenas amplia oportunidades de viagem, mas também enriquece experiências, promovendo um mundo mais acolhedor e equitativo para todos “, revela Carlise Bianchi, diretora de Vendas do Grupo Brocker.

Mais Novidades

Neste ano os troféus que serão entregues na cerimônia de premiação trazem um novo acabamento, a cerâmica. Criados pela artista plástica Helenara Fão, a escultura apresenta as cores da temática desta 17ª edição, que é Bodas de Rosas. “Nestes 17 anos de Troféu Infinito, é a primeira vez que os prêmios serão feitos de cerâmica”, revela Any. Entre as atrações da programação, acontecerá uma interação com a famosa dupla de ilusionistas Henri e Klauss durante o jantar de boas-vindas, segunda-feira, no restaurante La Braise, em Gramado. O momento especial vai incentivar o lançamento das vendas do show para todo trade nacional, que será operacionalizado pela Brocker.

Saiba Mais

A lista dos top 10, baseada nas vendas de 2023, já está definida e o anúncio dos vencedores será na cerimônia de premiação, na noite de terça-feira (12) na Casa Nuvole. Também, o Troféu Infinito premiará empresas, entidades e profissionais nas categorias Eventos Corporativos e Viagens de Incentivo, Eventos Científicos – Congressos e Amigo Parceiro e Amigo Colaborador.