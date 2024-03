CAPS é renomeado em homenagem à Doutora Heloísa Maria Cattani Oliveira

No Dia Internacional da Mulher (8.3), aconteceu uma homenagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado no bairro Canelinha, que recebeu o nome de CAPS Doutora Heloísa Maria Cattani Oliveira. Autoridades, amigos e familiares reuniram-se para o comovente descerramento da placa, lembrando o legado da psicóloga que dedicou 16 anos de sua vida ao serviço público e faleceu em decorrência da COVID-19 em 2020.

Durante a solenidade, a vereadora Carmen Jungton, autora da lei n° 4.790 de 18 de julho de 2023 que oficializou o ato, compartilhou memórias afetuosas de sua convivência com a homenageada. “Me recordo que na COVID, mesmo ela afastada, mandava entregar aquele sopão que ela fazia para nós. Me sinto muito honrada de poder estar aqui com vocês e de ajudar a colocar o nome dela no CAPS, é merecido”, destacou a parlamentar.

Amigos e colegas presentes também ressaltaram a importância da Dra. Heloísa na comunidade. A psicóloga Soraia de Oliveira, emocionada, falou sobre a atuação marcante de Heloísa. “Homenagear a Heloísa é também homenagear o Caps, porque ela fez parte muito de tudo isso, de transitar nesses altos e baixos, nas dificuldades, nas diferenças. Ela tinha essa condição de falar com tantas pessoas diferentes e ter a compreensão da grandeza que é isso aqui”, relatou.

O filho, Francisco, compartilhou memórias tocantes de sua mãe e sua jornada juntos. “Minha mãe tinha muito orgulho de desempenhar esse trabalho aqui. Eu acompanhei desde o início da jornada da minha mãe como estudante de psicologia. Nós iniciamos juntos a faculdade, eu no direito e ela na psicologia. Recordo-me de entrarmos juntos de mãos dadas no 1° dia de aula e ao final dos 5 anos nos formamos juntos e comemoramos abraçados. Ela então se dedicou com afinco para essa unidade”, recordou Francisco.

O Secretário da Saúde, Álvaro Grulke, enfatizou a influência positiva de Heloísa e o compromisso da prefeitura em honrar seu legado. “Digo a vocês netos, filhos e esposo que se sintam orgulhosos, pois ela deixou a marca dela que estará permanente aqui para próximas gerações. Nós da prefeitura vamos fazer de tudo para melhorar o CAPS e cada vez que a gente fizer isso estamos mais uma vez homenageando ela, fortalecendo o nome dela”, concluiu.

O atendimento no CAPS ocorre de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 13h às 17h, no endereço: R. Rui Ramos, 150, fone (54) 3282-5159.