Dia da Mulher é exaltado pelo PSDB Canela 

O PSDB Canela promoveu um encontro com seus filiados e simpatizantes na noite de sexta-feira, 8, no Grande Hotel. O evento, dedicado à celebração do Dia Internacional da Mulher, não apenas reconheceu, mas exaltou o papel vital das mulheres na sociedade e na esfera política.

Com discursos inspiradores e reflexivos, líderes do partido e figuras influentes na política local, como a vereadora Carmem Seibt e a presidente do PSDB Mulher Canela Liliana Proença, compartilharam suas perspectivas sobre a importância da participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida pública. Suas palavras ressoaram com a convicção de que as mulheres devem ocupar espaços de liderança e serem agentes de transformação em suas comunidades.

O pré-candidato a prefeito, Gilberto Cezar, reiterou esse chamado à ação, enfatizando a necessidade premente de implementar políticas e programas que promovam a igualdade de gênero e incentivem uma maior representatividade feminina na política, enfatizando que em nossa cidade, no último pleito municipal foram eleitas três mulheres, das 11 cadeiras de vereador. E ainda afirmou: “Temos que fazer cada vez mais ações para garantir maior participação das mulheres na política como forma de promover a igualdade e democracia.”

O evento atraiu uma participação notável, reunindo não apenas membros do PSDB Canela, mas também pessoas da comunidade comprometidas em buscar uma Canela melhor para todos.

A presidente do PSDB Mulher Canela Liliane Proença também se manifestou dizendo “não queremos ocupar espaços de poder somente por ser mulheres, queremos ser líderes porque somos capazes, preparadas, sensíveis e com certeza temos muito a contribuir. E sem dúvida alguma, o PSDB é o partido que aqui em Canela e em todo o país mais valoriza as mulheres, dando espaço, protagonismo e as colocando sempre na linha de frente.”

Os presentes compartilharam ideias e fortaleceram os laços de solidariedade e apoio mútuo em prol do avanço da cidade em seus diversos segmentos.