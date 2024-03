Inscrições para o Campeonato Municipal de Canastra em Duplas estão abertas

O Campeonato Municipal de Canastra em Duplas de Canela em 2024 anuncia a abertura das inscrições, permitindo que os interessados se registrem a partir desta segunda-feira, 11 de março, até o dia 21 de março. A taxa de inscrição é de R$ 61,05.

Data de Início

O campeonato está marcado para iniciar no dia 26 de março, oferecendo aos competidores um período adequado para aprimorar suas habilidades e formar suas duplas imbatíveis.

Local do Evento

As partidas emocionantes acontecerão no Salão da AFCEEE, um espaço especialmente preparado para receber os apaixonados por canastra. Com um ambiente acolhedor, promete ser o cenário ideal para momentos de pura diversão e competição.

Inscreva-se agora e faça parte deste evento que promete ser o destaque do ano para os amantes da canastra em nossa cidade. Convide seus amigos, familiares e colegas para torcerem por vocês e celebrarem juntos essa experiência única.