Páscoa em Gramado começou recheada de atrações 

O clima mágico de Páscoa em Gramado toma conta das ruas desde a última quinta-feira (7). Em seu primeiro final de semana, o evento contou com atrações gratuitas na Rua Coberta, na Vila de Páscoa, que fica na Praças das Etnias, e na avenida Borges de Medeiros. O coelho Pascoalino comandou a festa, que continua até 31 de março. Com atrações lúdicas e religiosas, a Páscoa em Gramado terá um total de 25 dias e quatro finais de semana de programação.

Um dos grandes destaques continua sendo a Parada de Páscoa aos sábados e domingos. Com sol entre nuvens, os dois primeiros desfiles levaram coelhos, confeiteiros, bailarinas, bonecas de pano, malabaristas e pernas-de-pau para a avenida Borges de Medeiros. A turma do Pascoalino divertiu o público ao som de músicas temáticas tocadas por uma afinada banda.

Na Vila de Páscoa, que funciona das 9 às 21h, intervenções artísticas marcaram o final de semana. Além da Casa do Pascoalino, o espaço oferece opções gastronômicas e venda de artesanato temático.

Já a Rua Coberta, abriga o Espaço Kids, das 11h às 20h. O local conta com jogos educativos da Casa Lúdica. No palco, são promovidas apresentações artísticas às 11h e às 17h. Em parceria com o Senac, também são oferecidas oficinas gastronômicas sobre chocolate para crianças. O Senac Gramado promove, ainda, oficinas gratuitas com receitas de Páscoa em sua sede na rua São Pedro.

