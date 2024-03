Rotary Club fará Tea Party para auxiliar na reforma do Posto Policial para a Mulher

Na última semana, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado e honrado de diversas formas. Em Canela, essa ocasião especial não passou despercebida, e o Delegado Vladimir, da Polícia Civil, ressaltou a importância do combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Ele reiterou que essa causa sempre foi uma prioridade para a instituição policial. No entanto, para fortalecer os recursos de assistência às vítimas, o Posto Policial para a Mulher (PPM), situado na Osvaldo Aranha, requer reformas urgentes.

Imagem do Posto Policial para a Mulher

Em resposta a essa demanda, o Rotary Club Canela Inspiração está organizando um evento beneficente para arrecadar fundos destinados à reforma do PPM. Trata-se de um Tea Party agendado para o dia 4 de abril, quinta-feira, com início às 18 horas, no Tri Hotel Canela. Os ingressos para o evento estão sendo vendidos ao valor de R$ 90,00 e podem ser adquiridos na Delegacia de Polícia de Canela.

A violência doméstica e familiar é um problema que requer o envolvimento de toda a comunidade na sua erradicação. Portanto, a participação neste evento é uma forma de contribuir para o fortalecimento dos recursos de assistência às vítimas. A colaboração de cada indivíduo é fundamental para a construção de uma sociedade mais segura e justa para todas as mulheres.