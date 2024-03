Camping Acessível ocorre neste sábado (16), em Três Coroas

Evento contará com a presença de cerca de 180 voluntários e apresentações culturais.

Situado em Três Coroas, no interior do Rio Grande do Sul, a 5ª edição do Camping Acessível, que acontece neste sábado (16), será recheada de aventura e programação cultural. Além das oito modalidades esportivas para pessoas com deficiência, o dia oferecerá apresentações artísticas e musicais.

Os alunos Andreia Souza Guerra e Ivoni Zuchi apresentam o espetáculo No Caminho da Luz, conduzidos a partir da coreografia criada por Rejane Bonadimann Minuzzi, professora de Educação Física adaptada na Escola Especial Cantinho da Esperança da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Seberi, no noroeste do estado. A montagem integra o projeto Artespecial e também estará como representante no Festival Estadual Nossa Arte, promovido pela Federação Estadual das APAES, que acontece entre os dias 25 e 27 de março, em Porto Alegre.

“É de uma importância singular oferecer o espaço para que os alunos estejam em destaque. Ambos são paralisados cerebrais e temos a certeza de que, por meio dos movimentos que cada um apresenta, o diagnóstico fica engavetado”, argumenta Gabriel Feiten, organizador do Camping Acessível.

Também integra a programação do evento o show de Jana Eberthe, acompanhada do guitarrista e arranjador Ale Marks. A dupla tem como sua principal característica a performance de músicas marcantes do passado e presente, transitando por Pink Floyd, Cássia Eller, The Beatles, Nando Reis, Dua Lipa, Adele, entre outros.

Tal organização é possível a partir da união e objetivo comum de uma série de pessoas. Conforme explica Feiten, cerca de 180 voluntários dedicam o seu tempo e esforço para a realização do Camping. “São indivíduos de diferentes locais do estado, que desde o início estiveram envolvidos e comprometidos em fazer acontecer, correndo atrás de materiais e pessoas para integrarem o evento”.

Mais de mil visitantes são esperados para a 5ª edição do Camping Acessível. Sem fins lucrativos, o evento, organizado pela Associação das Pessoas com Deficiências, Amigos e Familiares, e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Três Coroas, tem como objetivo promover a prática de esportes de aventura acessíveis e o turismo acessível. Arco e flecha, trilhas, banho de rio, rafting e vivências em botes, stand up paddle, bocha adaptada, hand bikes e playground adaptado e inclusivo são as modalidades oferecidas. Com exceção da prática de rafting, todas as demais atividades não precisam de inscrição prévia.