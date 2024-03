Canela é contemplada com unidade de saúde no novo PAC do governo federal 

Unidade será construída no Leodoro de Azevedo

O anúncio de que o município de Canela foi contemplado com uma nova unidade básica de saúde (UBS) é uma excelente notícia para a comunidade. Esta iniciativa faz parte do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal, que destinará investimentos substanciais para projetos nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura, totalizando R$ 23 bilhões.

A escolha de Canela para receber essa nova UBS reflete a necessidade de expandir os serviços de saúde em regiões onde a demanda já ultrapassa a capacidade das unidades existentes. A nova UBS, de porte II, localizada no bairro Leodoro de Azevedo, terá capacidade para abrigar até duas equipes de Estratégia Saúde da Família e duas de Saúde Bucal, proporcionando um atendimento mais completo e abrangente à população.

É importante destacar que a Prefeitura já possui o terreno necessário para a construção da UBS, agilizando o processo de implementação. O investimento previsto para cada UBS de porte II, cerca de três milhões de reais segundo o PAC Saúde, garantirá uma estrutura adequada e moderna para o acolhimento e tratamento dos pacientes.

O prefeito Constantino Orsolin retornou das férias na manhã de hoje (12.3) e reuniu a equipe da secretaria da saúde, Projeto e Meio Ambiente para discutir sobre a documentação solicitada pelo Ministério da Saúde para liberação das novas etapas da conquista.

No encontro, o prefeito enfatizou a importância deste investimento para a melhoria do atendimento à saúde em Canela, destacando que fortalecer o sistema público de saúde é essencial para promover o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade.

Além disso, a decisão de transformar o prédio da antiga UBS em uma escola de educação infantil contribuirá para suprir a demanda por vagas na área educacional, ampliando a capacidade da EMEI Sylvio Hoffmann em mais 150 vagas. Isso demonstra um planejamento integrado que visa atender não apenas às necessidades de saúde, mas também educacionais da comunidade.

Orsolin destaca que a conquista da nova UBS e a transformação da antiga unidade em uma escola de educação infantil são passos significativos para o desenvolvimento e o bem-estar da população de Canela, demonstrando o compromisso das autoridades em fornecer serviços de qualidade em diversas áreas essenciais.

PROJETO

A nova unidade conta com projeto patrão do Governo Federal com aproximadamente 578 m2 e ambientes divididos em setor de consulta (sala de recepção, espera e sanitários PCD masculino e feminino, consultórios de acolhimento, odontológico, sala coletiva, de dispensação de medicamentos); setor de serviços (sala de esterilização e guarda de material esterilizado, almoxarifado, banheiros e vestuários para servidores, copa, sala administrativa) e infraestrutura com cisterna e depósitos de resíduos.