Canela foi contemplada com R$ 80 mil do Programa RS Qualificação

Município recebeu a visita da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento do RS

Aconteceu na terça-feira (12) no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA, uma importante reunião com servidores do Estado, o Luis Fernando e Gustavo Ryden da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento do RS, além da participação do Secretário de Governo Jonas Bohn, do diretor do CIDICA, Leonardo Duarte, e representando a Câmara dos Vereadores, Leonel Pompeu de Matos.

A reunião visou avaliar o andamento dos trabalhos do Programa RS Qualificação, o qual Canela foi contemplada com um recurso de R$ 80.000,00 para investimento em cursos de capacitação para a comunidade, com foco em qualificações na área do turismo.

Durante a reunião foi apresentado o cronograma de execução dos cursos, o público-alvo de cada formação, e a necessidade desta primeira etapa do programa, de capacitar as camadas mais vulneráveis do município, e que necessitam de maior preparação para ingressarem no mercado de trabalho.

Programa RS Qualificação anuncia novas etapas

Na ocasião, os servidores do estado mencionaram que haverão novas etapas do programa, as quais serão direcionadas para aqueles que não puderam participar nesta primeira edição, por já estarem empregados, critério principal que foi utilizado na seleção dos inscritos neste primeiro ciclo do RS Qualificação.

Serão mais de 100 pessoas capacitadas em 5 cursos distintos, sendo estes, o Auxiliar de Cozinha, Monitor de Turismo, Camareira, Garçom e Auxiliar de Rotinas Administrativas e Recepção.



As inscrições ainda estão abertas e disponíveis pelo link: https://bit.ly/48oZRMP ou @cidicacanela no instagram. Maiores informações pelo fone / whats (54) 3282-5167