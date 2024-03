Complexo Esportivo Grande Canelinha terá show de Pedro Jules neste sábado

No próximo sábado, dia 16, o Complexo Esportivo Grande Canelinha será palco de um evento musical imperdível, para encerrar o verão em grande estilo.

Pedro Jules, renomado artista, protagonizará um show exclusivo e intimista, embalado pela delicadeza de sua voz e violão. As composições autorais do cantor fundem elementos da poesia surrealista, folk e psicodelia, criando uma atmosfera única, enriquecida pela habilidade do músico Davi Camilo no baixo.

O show está marcado para às 17h e a entrada é totalmente gratuita, proporcionando a todos a oportunidade de desfrutar dessa experiência cultural.

Em caso de chuva, o evento será adiado para uma data posterior.

Prepare-se para uma tarde de sábado memorável, onde a arte e a música se unem para celebrar a expressão criativa e emocional de Pedro Jules e sua banda.

“Pedro Jules Acústico” é um projeto aprovado pelo edital “Tem Cultura em Canela”, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e Conselho Municipal de Cultura, produzido por Daiene Cliquet Artes.