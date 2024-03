Comunidade Empreendedora de Canela promove Páscoa Solidária para mais de 300 crianças

A Comunidade Empreendedora de Canela (CEC), uma rede de apoio e incentivo aos pequenos empreendedores, está realizando uma nobre iniciativa para celebrar a Páscoa de maneira solidária. O objetivo é presentear mais de 300 crianças com caixas de bombons, proporcionando-lhes momentos de alegria e doçura.

A ação contemplará as crianças do bairro Dante, e a festa de Páscoa está agendada para o dia 31 de março, prometendo ser um evento marcante para os pequenos beneficiados.

Para contribuir com essa causa nobre, a comunidade está promovendo uma rifa com o prêmio de R$100,00. Cada número da rifa custa R$10,00 e os interessados podem participar entrando em contato pelo WhatsApp (54) 9 9234-2488. Será necessário realizar o pagamento via Pix (CNPJ: 51.150.617/0001-24) e enviar o comprovante, indicando os números escolhidos. O sorteio será realizado assim que todos os números forem vendidos.

A CEC reforça a importância da solidariedade e convida a todos a se unirem a essa bela iniciativa, proporcionando uma Páscoa mais feliz para as crianças da comunidade.

Para mais informações e atualizações sobre as atividades da Comunidade Empreendedora de Canela, você pode acessar o Instagram oficial: Comunidade Empreendedora de Canela 🐰🍫